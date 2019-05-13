В Орловской области началась подготовка к купальному сезону
13.05.2019
Сезон откроется 1 июля. Сейчас идёт приёмка пляжей.
Как сообщили в Управлении МЧС, сотрудникам ведомства предстоит обследовать 40 таких объектов. Спасатели изучат состояние мостков, вышек для прыжков в воду, детских купален, а также проверят соответствие мест отдыха граждан всем необходимым требованиям безопасности. Только в этом случае МЧС даст официальное разрешение на пользование пляжем.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54532
Другие новости раздела
13.05.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5
$ USD65.2287(+0.01)09.05
€ EUR73.0888(+0.01)09.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?