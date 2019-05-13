В Орловской области на трассе «Орёл-Брянск» улучшили освещение в шести населённых пунктах
13.05.2019
На трассе обустроили 4 километра 700 метров электроосвещения. Это 169 световых опор и 346 энергосберегающих светильников. Освещением управляют удалённо с помощью программного комплекса.
Освещение улучшилось в селе Селихово, деревнях Бунино, Горки, Колос и Комаровец, а также в черте областного центра.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54544
Другие новости раздела
13.05.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с дольщиками из дома по Родзевича-Белевича, 5
$ USD65.2287(+0.01)09.05
€ EUR73.0888(+0.01)09.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?