В Орловской области на трассе «Орёл-Брянск» улучшили освещение в шести населённых пунктах

На трассе обустроили 4 километра 700 метров электроосвещения. Это 169 световых опор и 346 энергосберегающих светильников. Освещением управляют удалённо с помощью программного комплекса.

Освещение улучшилось в селе Селихово, деревнях Бунино, Горки, Колос и Комаровец, а также в черте областного центра.