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Орел30.11.2018 Пятница 11:40
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  3. В Орловской области на трассе «Крым» произошло ДТП с пострадавшим

В Орловской области на трассе «Крым» произошло ДТП с пострадавшим

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30.11.2018

Накануне примерно в 13 часов 30 минут здесь столкнулись грузовик «Фотон» и легковая «Шкода Йети». Авария произошла на 356 километре дороги.

Как сообщает Управление ГИБДД, местом происшествия стал регулируемый перекрёсток с автодорогой «Орёл — Лунёво — Карпово — Троицкое».

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДД

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