В Орловской области на трассе «Крым» произошло ДТП с пострадавшим

Накануне примерно в 13 часов 30 минут здесь столкнулись грузовик «Фотон» и легковая «Шкода Йети». Авария произошла на 356 километре дороги.

Как сообщает Управление ГИБДД, местом происшествия стал регулируемый перекрёсток с автодорогой «Орёл — Лунёво — Карпово — Троицкое».

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы.