В Орловской области на трассе «Крым» произошло ДТП с пострадавшим
30.11.2018
Накануне примерно в 13 часов 30 минут здесь столкнулись грузовик «Фотон» и легковая «Шкода Йети». Авария произошла на 356 километре дороги.
Как сообщает Управление ГИБДД, местом происшествия стал регулируемый перекрёсток с автодорогой «Орёл — Лунёво — Карпово — Троицкое».
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы.
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