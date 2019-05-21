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В Орловской области на трассе «Крым» после столкновения грузовика и легковушки пострадал пешеход

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21.05.2019

Авария случилась 20 мая около 17 часов на 345-м километре трассы. Здесь столкнулись грузовой автомобиль Volvo (автотягач-бензовоз)и легковой автомобиль Daewoo Gentra, они двигались в попутном направлении (в сторону Москвы).

В результате аварии легковушка совершила наезд на пешехода (мужчину 1958 года рождения), который в этот момент как раз переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Пострадал не только пешеход, но и водитель Daewoo. После аварии его машина перевернулась, а потом вылетела в кювет. Пешеходу понадобилась госпитализация, а водителя легковой машины отпустили на амбулаторное лечение.

Теги:ОрёлОрловская область

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