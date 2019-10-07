В Орловской области на соцподдержку потратят 37 миллиардов рублей

Такой внушительный объём финансирования запланирован в рамках специальной программы, рассчитанной на период до 2025 года. Её утвердило правительство Орловской области.

Программа разделена на девять подпрограмм. Планируется в различных формах оказать системную поддержку многодетным семьям, пенсионерам, детям-сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья и другим подобным категориям граждан.