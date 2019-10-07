В Орловской области на соцподдержку потратят 37 миллиардов рублей
07.10.2019
Такой внушительный объём финансирования запланирован в рамках специальной программы, рассчитанной на период до 2025 года. Её утвердило правительство Орловской области.
Программа разделена на девять подпрограмм. Планируется в различных формах оказать системную поддержку многодетным семьям, пенсионерам, детям-сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья и другим подобным категориям граждан.
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