В Орловской области на пожарище нашли тело 53-летнего мужчины
31.01.2019
Сообщение о возгорании дачного дома поступило в Управление МЧС накануне в 21:17 из посёлка Александровский Орловского района. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они обнаружили тело мужчины 1965 года рождения.
Сообщается, что в результате ЧП дачный дом полностью выгорел. Причины возгорания устанавливаются.
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