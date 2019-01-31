В Орловской области на пожарище нашли тело 53-летнего мужчины

Сообщение о возгорании дачного дома поступило в Управление МЧС накануне в 21:17 из посёлка Александровский Орловского района. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они обнаружили тело мужчины 1965 года рождения.

Сообщается, что в результате ЧП дачный дом полностью выгорел. Причины возгорания устанавливаются.