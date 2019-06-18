В Орловской области на пожаре погиб человек

Таковы предварительные данные. Возгорание произошло 17 июня днём в Ливнах на улице Денисова в пятиэтажном доме в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

В квартире нашли тело мужчины 1989 года рождения. Кроме того, огонь уничтожил постельные принадлежности.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.