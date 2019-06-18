В Орловской области на пожаре погиб человек
18.06.2019
Таковы предварительные данные. Возгорание произошло 17 июня днём в Ливнах на улице Денисова в пятиэтажном доме в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
В квартире нашли тело мужчины 1989 года рождения. Кроме того, огонь уничтожил постельные принадлежности.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
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