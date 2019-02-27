В Орловской области на пожаре погиб человек

ЧП случилось в Залегощенском районе в деревне Васильевка 26 февраля около 3 часов ночи. Загорелся жилой дом. Последствия ликвидировали сотрудники Пожарно-спасательных частей № 15, 20 и 28.

На месте ЧП обнаружили тело 47-летнего мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются.