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Орел16.05.2019 Четверг 15:49
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  3. В Орловской области на Ливенской ТЭЦ приступили к ремонту газотурбинной установки мощностью 30 мегаватт

В Орловской области на Ливенской ТЭЦ приступили к ремонту газотурбинной установки мощностью 30 мегаватт

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16.05.2019

Об этом сообщили в компании «Квадра».

Планируется частично реконструировать оборудование с применением модернизированных узлов и деталей. На эти цели компания направит 270 миллионов рублей.

В данный момент на турбине демонтирован газогенератор. В ближайшее время его доставят в Калугу в сервисный центр.

Все работы должны завершиться до осени. Ремонт ТЭЦ проводится согласно плану в соответствии с техническими нормативами.

Теги:ОрёлОрловская область

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