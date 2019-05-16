В Орловской области на Ливенской ТЭЦ приступили к ремонту газотурбинной установки мощностью 30 мегаватт
16.05.2019
Об этом сообщили в компании «Квадра».
Планируется частично реконструировать оборудование с применением модернизированных узлов и деталей. На эти цели компания направит 270 миллионов рублей.
В данный момент на турбине демонтирован газогенератор. В ближайшее время его доставят в Калугу в сервисный центр.
Все работы должны завершиться до осени. Ремонт ТЭЦ проводится согласно плану в соответствии с техническими нормативами.
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