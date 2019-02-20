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Орел20.02.2019 Среда 12:58
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В Орловской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты три школы и один детсад

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20.02.2019

Школы закрыты в Кромском, Корсаковском и Мценском районах и детский сад — в Залегощенском районе.

Кроме того, ещё в 12 школах региона ограничительные мероприятия введены по отдельным классам.

Также, согласно постановлению главного санитарного врача Орловской области Александра Румянцева, в регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

За последнюю отчётную неделю в области зарегистрировано 6241 новый заболевший гриппом или ОРВИ. Госпитализировано 2,1% от общего количества людей, обратившихся за медпомощью. Эпидемический порог остаётся превышенным во всех возрастных категориях.

Теги:ОрёлОрловская область

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