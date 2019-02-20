В Орловской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты три школы и один детсад
20.02.2019
Школы закрыты в Кромском, Корсаковском и Мценском районах и детский сад — в Залегощенском районе.
Кроме того, ещё в 12 школах региона ограничительные мероприятия введены по отдельным классам.
Также, согласно постановлению главного санитарного врача Орловской области Александра Румянцева, в регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий.
За последнюю отчётную неделю в области зарегистрировано 6241 новый заболевший гриппом или ОРВИ. Госпитализировано 2,1% от общего количества людей, обратившихся за медпомощью. Эпидемический порог остаётся превышенным во всех возрастных категориях.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52984
Другие новости раздела
20.02.2019
Сотрудники Управления МЧС по Орловской области отработали действия по спасению людей, провалившихся под лёд
$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?