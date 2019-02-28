В Орловской области мужчина отправился на рыбалку и нашёл коноплю
28.02.2019
Всё произошло осенью минувшего года. Житель Мценска, отправившись на рыбалку, нашёл куст дикорастущей конопли. Мужчина сорвал растение, а после засушил его и приготовил для собственного употребления.
Сразу после этого, имея при себе свёрток с веществом, запрещённым к свободному обороту, он попал в поле зрения полиции. Экспертиза установила, что амчанин хранил 155 граммов марихуаны и 142,48 грамма конопли.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В данный момент он отпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
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