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Орел28.02.2019 Четверг 14:44
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В Орловской области мужчина отправился на рыбалку и нашёл коноплю

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28.02.2019

Всё произошло осенью минувшего года. Житель Мценска, отправившись на рыбалку, нашёл куст дикорастущей конопли. Мужчина сорвал растение, а после засушил его и приготовил для собственного употребления.

Сразу после этого, имея при себе свёрток с веществом, запрещённым к свободному обороту, он попал в поле зрения полиции. Экспертиза установила, что амчанин хранил 155 граммов марихуаны и 142,48 грамма конопли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В данный момент он отпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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