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Орел19.10.2018 Пятница 14:01
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  3. В Орловской области может снизиться стоимость полиса ОСАГО

В Орловской области может снизиться стоимость полиса ОСАГО

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19.10.2018

Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

Наш регион включён в число двадцати субъектов, входящих в «зелёную зону».

В этот перечень в союзе автостраховщиков включили регионы, где наблюдается наименьшее количество случаев мошенничества при оформлении полисов, а также убыточность по ОСАГО либо отсутствует, либо находится на приемлемом уровне.

Планируется, что в «избранных» субъектах тарифы на ОСАГО будут снижены, в проблемных регионах страны — наоборот, повышены. Однако окончательное решение всё же будут принимать отдельные страховщики.

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