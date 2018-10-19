В Орловской области может снизиться стоимость полиса ОСАГО

Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

Наш регион включён в число двадцати субъектов, входящих в «зелёную зону».

В этот перечень в союзе автостраховщиков включили регионы, где наблюдается наименьшее количество случаев мошенничества при оформлении полисов, а также убыточность по ОСАГО либо отсутствует, либо находится на приемлемом уровне.

Планируется, что в «избранных» субъектах тарифы на ОСАГО будут снижены, в проблемных регионах страны — наоборот, повышены. Однако окончательное решение всё же будут принимать отдельные страховщики.