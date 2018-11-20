В Орловской области может появиться ещё одно крупное предприятие

Сегодня в областной админстрации обсудили возможность размещения на территории региона завода по производству машин и оборудования торговых марок, принадлежащих SITI B&T Group.

Эта итальянская компания является мировым лидером в изготовлении комплексных установок для производителей керамической плитки и сантехнической промышленности.