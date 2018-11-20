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Орел20.11.2018 Вторник 18:14
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В Орловской области может появиться ещё одно крупное предприятие

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20.11.2018

Сегодня в областной админстрации обсудили возможность размещения на территории региона завода по производству машин и оборудования торговых марок, принадлежащих SITI B&T Group.

Эта итальянская компания является мировым лидером в изготовлении комплексных установок для производителей керамической плитки и сантехнической промышленности.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпромышленность

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