В Орловской области мошенники действуют от имени приставов

Об этом предупредили в региональном Управлении ФССП.

Преступники, представляясь сотрудниками Службы Судебных Приставов, рассылают орловцам СМС и электронные письма с ложной информацией о задолженностях.

Служба напоминает, что проверить такие сведения можно с помощью бесплатного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте r57.fssprus.ru/iss/ip, а также с помощью мобильного приложения «ФССП».

Также уточнить информацию о наличии или отсутствии долгов можно в районном отделе судебных приставов по месту жительства.