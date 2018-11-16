В Орловской области могут вырасти расходы на леса
16.11.2018
Планируется, что в будущем году объём федеральных средств, который выделят для областного Управления лесами, вырастет на 17,8 миллионов рублей и достигнет 93,8 миллиона рублей. По сравнению с текущим годом, рост составит 23%.
Сейчас эти показатели обсуждаются и утверждаются.
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