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Орел16.11.2018 Пятница 12:26
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В Орловской области могут вырасти расходы на леса

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16.11.2018

Планируется, что в будущем году объём федеральных средств, который выделят для областного Управления лесами, вырастет на 17,8 миллионов рублей и достигнет 93,8 миллиона рублей. По сравнению с текущим годом, рост составит 23%.

Сейчас эти показатели обсуждаются и утверждаются.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьлесное хозяйство

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