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Орел13.02.2019 Среда 23:43
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В Орловской области могут ввести штрафы за парковку на газонах

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13.02.2019

Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрит Областной совет народных депутатов на ближайшей сессии. Об этом стало известно на заседании профильного комитета.

Известно, что речь идёт не только о парковке на газонах, но и о любителях оставлять машины на тротуарах, а также на детских и спортивных площадках. Предполагается, что штрафы будут выставлять административные комиссии, реагируя на телефонные сообщения и зафиксированные на фотографиях и видеозаписях доказательства нарушений.

Теги:ОрёлОрловская областьавтомобилиОблсоветпаркова

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