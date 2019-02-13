В Орловской области могут ввести штрафы за парковку на газонах
13.02.2019
Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрит Областной совет народных депутатов на ближайшей сессии. Об этом стало известно на заседании профильного комитета.
Известно, что речь идёт не только о парковке на газонах, но и о любителях оставлять машины на тротуарах, а также на детских и спортивных площадках. Предполагается, что штрафы будут выставлять административные комиссии, реагируя на телефонные сообщения и зафиксированные на фотографиях и видеозаписях доказательства нарушений.
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