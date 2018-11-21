В Орловской области могут возобновить проведение кинофестиваля «Созвездие»

Об этом рассказал актёр театра и кино Юрий Батурин в ходе рабочей встречи с главой Областного совета народных депутатов Леонидом Музалевским.

Как сообщает пресс-служба облсовета, переговоры о возобновлении фестиваля уже ведутся. Возможно, «Созвездие» снова «загорится» в Орловской области уже в следующем году. Последний раз фестиваль проводился в 2016.