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В Орловской области могут возобновить проведение кинофестиваля «Созвездие»

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21.11.2018

Об этом рассказал актёр театра и кино Юрий Батурин в ходе рабочей встречи с главой Областного совета народных депутатов Леонидом Музалевским.

Как сообщает пресс-служба облсовета, переговоры о возобновлении фестиваля уже ведутся. Возможно, «Созвездие» снова «загорится» в Орловской области уже в следующем году. Последний раз фестиваль проводился в 2016.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьфестивальоблсовет

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