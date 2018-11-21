В Орловской области могут возобновить проведение кинофестиваля «Созвездие»
21.11.2018
Об этом рассказал актёр театра и кино Юрий Батурин в ходе рабочей встречи с главой Областного совета народных депутатов Леонидом Музалевским.
Как сообщает пресс-служба облсовета, переговоры о возобновлении фестиваля уже ведутся. Возможно, «Созвездие» снова «загорится» в Орловской области уже в следующем году. Последний раз фестиваль проводился в 2016.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50757
Другие новости раздела
21.11.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Международном форуме «Транспорт России»
21.11.2018
Орловский депутат записал видеообращение к прокурору области в связи со спорным «дорожным» вопросом
$ USD65.9485(+0.36)22.11
€ EUR75.1483(-0.03)22.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?