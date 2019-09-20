Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.09.2019 Пятница 13:41
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области могут ужесточить «собачьи» законы

В Орловской области могут ужесточить «собачьи» законы

Версия для печати

20.09.2019

Речь идёт о региональных законах, которые касаются порядка содержания домашних животных (в том числе собак, отнесённых к категории источника повышенной опасности), а также отлова безнадзорных собак.

Подготовить соответствующие предложения своим подчинённым поручил глава СУ СК РФ по Орловской области Анатолий Щуров. Впоследствии их направят для рассмотрения в Орловский областной Совет народных депутатов.

Причиной стал очередной случай нападения собаки на человека, произошедший в Орловском районе в посёлке Знаменка. На местную жительницу напала домашняя собака бойцовской породы. Здоровью женщины причинён вред средней тяжести.

Щуров поручил провести необходимые проверочные мероприятия, а также дать оценку поведению должностных лиц, обязанных реагировать на такие происшествия.

Теги:Орловская областьСледственный комитетдомашние животныебездомные животные

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57333

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.09.2019

Мэр Орла считает, что УКХ не принимает должных мер по сокращению долгов за аренду муниципального жилья

20.09.2019

Орёлстат сосчитал долги по зарплате

20.09.2019

Орловские следователи в рамках одного дела провели 110 допросов и 48 обысков

20.09.2019

Счастливые орловские молодожёны сделали несчастными водителей и пассажиров

1
20.09.2019

В Орловской области в ДТП на АЗС погибли люди

$ USD63.8487(-0.37)21.09
€ EUR70.5975(-0.34)21.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online