В Орловской области могут ужесточить «собачьи» законы

Речь идёт о региональных законах, которые касаются порядка содержания домашних животных (в том числе собак, отнесённых к категории источника повышенной опасности), а также отлова безнадзорных собак.

Подготовить соответствующие предложения своим подчинённым поручил глава СУ СК РФ по Орловской области Анатолий Щуров. Впоследствии их направят для рассмотрения в Орловский областной Совет народных депутатов.

Причиной стал очередной случай нападения собаки на человека, произошедший в Орловском районе в посёлке Знаменка. На местную жительницу напала домашняя собака бойцовской породы. Здоровью женщины причинён вред средней тяжести.

Щуров поручил провести необходимые проверочные мероприятия, а также дать оценку поведению должностных лиц, обязанных реагировать на такие происшествия.