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Орел09.11.2018 Пятница 13:38
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  3. В Орловской области могут учредить Тургеневскую литературную премию «Отцы и дети»

В Орловской области могут учредить Тургеневскую литературную премию «Отцы и дети»

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09.11.2018

С таким предложением к губернатору Андрею Клычкову обратился глава Союза писателей России Николай Иванов.

Встреча главы области с руководством и членами Союза состоялась в региональной администрации сегодня утром. Клычков вручил гостям памятные медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева, и другие подарки.

Этот год юбилейный и для Союза писателей России — организация отмечает 60 лет со дня своего создания.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычковТургеневюбилей

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