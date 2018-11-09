В Орловской области могут учредить Тургеневскую литературную премию «Отцы и дети»
09.11.2018
С таким предложением к губернатору Андрею Клычкову обратился глава Союза писателей России Николай Иванов.
Встреча главы области с руководством и членами Союза состоялась в региональной администрации сегодня утром. Клычков вручил гостям памятные медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева, и другие подарки.
Этот год юбилейный и для Союза писателей России — организация отмечает 60 лет со дня своего создания.
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