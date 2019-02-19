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Орел19.02.2019 Вторник 17:08
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  3. В Орловской области могут создать специальную программу по поддержке малого предпринимательства в сельской местности

В Орловской области могут создать специальную программу по поддержке малого предпринимательства в сельской местности

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19.02.2019

Об этом говорили на заседании профильного комитета Областного совета народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба Облсовета, идею о создании программы поддержал спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Он также посчитал целесообразным организовать в районах области специальные встречи, чтобы донести до потенциальных и действительных малых предпринимателей всю необходимую информацию по вопросам господдержки.

В минувшем году Орловская область получила из федерального бюджета 33,35 миллиона рублей на развитие системы микрофинансирования, а также центров поддержки предпринимательства и кластерного развития. Из региональной казны к этой сумме добавили ещё 1,76 миллиона рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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