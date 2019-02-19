В Орловской области могут создать специальную программу по поддержке малого предпринимательства в сельской местности

Об этом говорили на заседании профильного комитета Областного совета народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба Облсовета, идею о создании программы поддержал спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Он также посчитал целесообразным организовать в районах области специальные встречи, чтобы донести до потенциальных и действительных малых предпринимателей всю необходимую информацию по вопросам господдержки.

В минувшем году Орловская область получила из федерального бюджета 33,35 миллиона рублей на развитие системы микрофинансирования, а также центров поддержки предпринимательства и кластерного развития. Из региональной казны к этой сумме добавили ещё 1,76 миллиона рублей.