В Орловской области могут создать специальную программу по поддержке малого предпринимательства в сельской местности
19.02.2019
Об этом говорили на заседании профильного комитета Областного совета народных депутатов.
Как сообщает пресс-служба Облсовета, идею о создании программы поддержал спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Он также посчитал целесообразным организовать в районах области специальные встречи, чтобы донести до потенциальных и действительных малых предпринимателей всю необходимую информацию по вопросам господдержки.
В минувшем году Орловская область получила из федерального бюджета 33,35 миллиона рублей на развитие системы микрофинансирования, а также центров поддержки предпринимательства и кластерного развития. Из региональной казны к этой сумме добавили ещё 1,76 миллиона рублей.
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