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  3. В Орловской области могут создать специальную подпрограмму по ремонту протекающих крыш

В Орловской области могут создать специальную подпрограмму по ремонту протекающих крыш

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21.02.2019

Об этом стало известно на заседании профильного комитета Областного совета.

Проблема протекающих крыш особенно обострилась на фоне перепадов погоды в последнее время. Однако она не раз поднималась и ранее. По предварительным подсчётам, сейчас в Орловской области в срочном ремонте нуждаются как минимум 200 крыш. В первую очередь — плоские кровли двухэтажных многоквартирных домов, расположенных в районных центрах и сельской местности.

Как рассказал заместитель руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Григорий Шайкин, сейчас в его подразделении завершается предварительная работа над созданием специальной подпрограммы по ремонту крыш. Также Шайкин рассказал, что реализация данной подпрограммы подразумевает софинансирование.

Теги:ОрёлОрловская область

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