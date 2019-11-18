В Орловской области могут появиться семейные детские сады

Орловская область испытывает потребность в строительстве новых детских садов. Проблему сегодня на заседании областного правительства озвучила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова. Как было отмечено, особенно острую необходимость в новых местах имеет возрастная группа до 3 лет. На сегодняшний день в регионе начата работа по строительству новых детских садов, разрабатывается проектно-сметная документация для будущих строительств. Также прорабатывается вопрос открытия семейных детских садов и групп. Уже разработаны рекомендации совместно с МЧС и Роспотребнадзором, ведётся работа с многодетными семьями, которые хотели бы организовать подобные группы у себя на примере опыта других регионов. «Отсутствие проектно-сметной документации и свободных земельных участков под строительство новых детских садов в Орле и Орловском районе — самая большая проблема на сегодняшний день. И решать ее нужно не в авральном режиме, а планово», — отметил губернатор Андрей Клычков.



