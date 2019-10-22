В Орловской области могут появиться ещё несколько предприятий

Вопросы по их созданию обсудили на встрече губернатора Орловской области Андрея Клычкова с председателем правления компании Dubai Consultancy Валидом Мохаммедом Султаном Харебом Альфалахи.

Клычков и бизнесмен из Объединённых Арабских Эмиратов обговорили проекты по созданию предприятия по хранению и переработке зерна и совместного предприятия по экспорту зерновой продукции в страны Персидского залива и Африки. Их планируется организовать на территории Орловской области.