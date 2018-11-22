В Орловской области могут оштрафовать хозяев «беспаспортных» животных

До 1 ноября все жители нашей области, владеющие домашним хозяйством, должны были пройти обязательную регистрацию. Однако по факту многие этого не сделали.

В частности, в Ливнах, как рассказал представитель городской станции по борьбе с болезнями животных, к специалистам обратились примерно 750 человек, хотя по факту в городе насчитывается около семи тысяч частных домов. В большинстве из них содержатся домашние птицы, а также собаки и кошки.

Граждане, которые не зарегистрируют своё хозяйство в ближайшее время, могут быть оштрафованы.