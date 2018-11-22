Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.11.2018 Четверг 14:10
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области могут оштрафовать хозяев «беспаспортных» животных

В Орловской области могут оштрафовать хозяев «беспаспортных» животных

Версия для печати

22.11.2018

До 1 ноября все жители нашей области, владеющие домашним хозяйством, должны были пройти обязательную регистрацию. Однако по факту многие этого не сделали.

В частности, в Ливнах, как рассказал представитель городской станции по борьбе с болезнями животных, к специалистам обратились примерно 750 человек, хотя по факту в городе насчитывается около семи тысяч частных домов. В большинстве из них содержатся домашние птицы, а также собаки и кошки.

Граждане, которые не зарегистрируют своё хозяйство в ближайшее время, могут быть оштрафованы.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьветеринарияживотные

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50807

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.11.2018

Сегодня гостем программы «Актуальное интервью» на телеканале «Первый областной» станет руководитель регионального Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства

22.11.2018

В Ливнах хулиганы уничтожили новогоднюю иллюминацию

22.11.2018

Ветеран Великой Отечественной войны из Орла станет одним из героев книги «Лица Победы»

22.11.2018

Губернатор Андрей Клычков встретился с представителем АО «Роснано»

22.11.2018

В марте будущего года в Орловской области будет получена первая продукция нового предприятия

$ USD65.9485(+0.36)22.11
€ EUR75.1483(-0.03)22.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online