В Орловской области могут оштрафовать хозяев «беспаспортных» животных
22.11.2018
До 1 ноября все жители нашей области, владеющие домашним хозяйством, должны были пройти обязательную регистрацию. Однако по факту многие этого не сделали.
В частности, в Ливнах, как рассказал представитель городской станции по борьбе с болезнями животных, к специалистам обратились примерно 750 человек, хотя по факту в городе насчитывается около семи тысяч частных домов. В большинстве из них содержатся домашние птицы, а также собаки и кошки.
Граждане, которые не зарегистрируют своё хозяйство в ближайшее время, могут быть оштрафованы.
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