В Орловской области могут изменить порядок определения арендной платы за землю

Тему обсудили в областной администрации. В совещании приняли участие: губернатор Орловской области Андрей Клычков, другие чиновники, руководители хозяйств и кооперативов, а также представители общественных объединений

На встрече обсуждался проект нового порядка определения платы за землю, предоставляемую в аренду без проведения торгов. Губернатор, комментируя этот вопрос, назвал существующую систему определения размера платы искусственной. Клычков пояснил, что она опирается только на административное деление и никак не связана с потенциальной ценностью земельных участков.

В связи с этим глава региона предложил ввести единую ставку арендной платы для всей области. Однако конечная стоимость аренды каждого конкретного участка будет определяться ещё и в связи с его дифференцированной кадастровой стоимостью. Это и позволит навести порядок в данной сфере.