В Орловской области многодетная мать замёрзла насмерть на улице
06.03.2019
Это произошло в Ливенском районе в деревне Пешково.
Как сообщает «Уездный город Ливны», тело 39-летней женщины лежало прямо на улице рядом с жилыми домами. Здесь же были разбросаны сапоги и шарф орловчанки.
«Скорую помощь» вызвала местная жительница. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть, наступившую от переохлаждения.
Покойная — 39-летняя женщина, мать троих детей. Как сообщает СМИ, несколько лет назад после гибели мужа она начала активно употреблять алкоголь. Незадолго перед гибелью она нанесла несколько ножевых ранений своему сожителю. В связи с этим собирались возбудить уголовное дело.
По факту смерти проводится расследование.
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