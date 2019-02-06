В Орловской области микроавтобус «Мерседес» насмерть сбил пешехода
06.02.2019
Ещё один получил травмы и сейчас находится в больнице. ДТП случилось на трассе «Крым» в районе 375 километра 5 февраля в 17 часов 45 минут.
Как установили в Управлении МВД по Орловской области, водитель допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
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