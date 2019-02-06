Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.02.2019 Среда 12:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области микроавтобус «Мерседес» насмерть сбил пешехода

В Орловской области микроавтобус «Мерседес» насмерть сбил пешехода

Версия для печати

06.02.2019

Ещё один получил травмы и сейчас находится в больнице. ДТП случилось на трассе «Крым» в районе 375 километра 5 февраля в 17 часов 45 минут.

Как установили в Управлении МВД по Орловской области, водитель допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52651

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.02.2019

Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

06.02.2019

По поручению губернатора Орловской области жителям многовартирного дома, где обрушилась кровля, предоставят новое жильё

06.02.2019

В Орловской области чиновники продолжают «держать в узде» цены на социально значимые продукты

06.02.2019

На этой неделе в Орле откроется православная ярмарка-выставка «От покаяния к воскресению России»

06.02.2019

В Орле пресечена деятельность руководителя автосалона, который подозревается в мошенничестве

$ USD65.5691(-0.02)06.02
€ EUR74.9127(-0.14)06.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online