В Орловской области микроавтобус «Мерседес» насмерть сбил пешехода

Ещё один получил травмы и сейчас находится в больнице. ДТП случилось на трассе «Крым» в районе 375 километра 5 февраля в 17 часов 45 минут.

Как установили в Управлении МВД по Орловской области, водитель допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.