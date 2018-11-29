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  3. В Орловской области микроавтобус «Мерседес-Бенц» сбил девочку на «зебре»

В Орловской области микроавтобус «Мерседес-Бенц» сбил девочку на «зебре»

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29.11.2018

ДТП произошло накануне примерно в 16 часов 30 минут на 202 километре трассы «Орёл — Перемышль — Белёв».

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали в областную детскую больницу.

Как сообщает Управление ГИБДД, «Мерседес» двигался со стороны Болхова в направлении Орла.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДД

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