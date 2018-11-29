В Орловской области микроавтобус «Мерседес-Бенц» сбил девочку на «зебре»
29.11.2018
ДТП произошло накануне примерно в 16 часов 30 минут на 202 километре трассы «Орёл — Перемышль — Белёв».
Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего ребёнка госпитализировали в областную детскую больницу.
Как сообщает Управление ГИБДД, «Мерседес» двигался со стороны Болхова в направлении Орла.
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