В Орловской области микроавтобус «Мерседес-Бенц» сбил девочку на «зебре»

ДТП произошло накануне примерно в 16 часов 30 минут на 202 километре трассы «Орёл — Перемышль — Белёв».

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали в областную детскую больницу.

Как сообщает Управление ГИБДД, «Мерседес» двигался со стороны Болхова в направлении Орла.