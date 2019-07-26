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Орел26.07.2019 Пятница 19:54
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В Орловской области мелкий шрифт стал причиной для крупных подозрений

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26.07.2019

Управление ФАС России по Орловской области возбудило антимонопольное дело в отношении компании, предоставляющей микрозаймы. Компания работает в Ливнах под коммерческим обозначением «Деньги сразу».

Причиной стал мелкий плохо читаемый шрифт, которым в наружной рекламе услуг компании были набраны существенные условия их предоставления, а также и само наименование организации.

Антимонопольщики посчитали, что такая подача информации может ввести в заблуждение потенциальных клиентов. Следовательно, по версии ФАС, компания нарушила требования закона «О рекламе», по которому такие тексты должны быть добросовестными и достоверными.

Дело рассмотрят 20 августа. Если компанию признают нарушителем, ей придётся заплатить серьёзный штраф.

Теги:ОрёлОрловская область

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