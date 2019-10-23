В Орловской области Лисицу очистили от загрязнений

Сахарный комбинат «Отрадинский» исполнил постановление Мценского районного суда и провёл мероприятия по оптимизации водопотребления и водоотведения, а также установил очистные системы для обезвреживания собственных сточных вод, сбрасываемых в реку Лисица. Также для комбината официально утвердили нормативы допустимых сбросов.

Об этом сообщили в прокуратуре, которая, после обращения местных жителей, выявила экологические нарушения и подала иск.

Последняя проверка установила, что в водах реки Лисица не превышен нормальный уровень концентрации вредных веществ.