В Орловской области Лисицу очистили от загрязнений
23.10.2019
Сахарный комбинат «Отрадинский» исполнил постановление Мценского районного суда и провёл мероприятия по оптимизации водопотребления и водоотведения, а также установил очистные системы для обезвреживания собственных сточных вод, сбрасываемых в реку Лисица. Также для комбината официально утвердили нормативы допустимых сбросов.
Об этом сообщили в прокуратуре, которая, после обращения местных жителей, выявила экологические нарушения и подала иск.
Последняя проверка установила, что в водах реки Лисица не превышен нормальный уровень концентрации вредных веществ.
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