В Орловской области лис и енотов привили от бешенства
21.11.2018
Приманку с вакциной в виде брикетов разложили в Знаменском и Хотынецком районах, на территории парка «Орловское полесье».
Работу проделали сотрудники Хотынецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, а также сотрудники парка и «Орёлоблохотучреждения».
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