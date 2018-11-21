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В Орловской области лис и енотов привили от бешенства

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21.11.2018

Приманку с вакциной в виде брикетов разложили в Знаменском и Хотынецком районах, на территории парка «Орловское полесье».

Работу проделали сотрудники Хотынецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, а также сотрудники парка и «Орёлоблохотучреждения».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьбешенство животныхОрловское полесье

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