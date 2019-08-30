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  3. В Орловской области легковушка врезалась в автобус, а ещё один автобус — в грузовик

В Орловской области легковушка врезалась в автобус, а ещё один автобус — в грузовик

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30.08.2019

Массовое ДТП случилось сегодня утром (примерно в 10:05) на трассе «Крым» в районе 389 километра (в Орловском районе между деревней Альшанские Выселки и посёлком Добрый).

Как предварительно сообщили в Управлении МВД по Орловской области, водитель легкового автомобиля «Тойота» допустил столкновение с рейсовым автобусом «Кишинёв-Москва», который двигался в попутном направлении. Образовался затор. Грузовой автомобиль «МАН», ехавший следом, остановился перед местом ДТП. После этого в грузовик врезался ещё один автобус.

В итоге за медицинской помощью обратились пятеро человек. Врачи оказали её на месте.

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Фото: Управление МВД по Орловской области

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