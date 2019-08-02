В Орловской области «Лада» врезалась в припаркованную иномарку

Не обошлось без пострадавших.

Авария произошла 1 августа около 14 часов в окрестностях Орла на трассе «Крым» на 431 километре.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель ВАЗ-21124 допустил наезд на Peugeot. При этом иномарка не двигалась, а стояла.

Пострадали пассажиры автомобилей — двое немолодых мужчин (1957 и 1943 годов рождения). Однако госпитализация им не понадобилась. Медицинскую помощь оказали на месте.