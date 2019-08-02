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Орел02.08.2019 Пятница 12:25
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  3. В Орловской области «Лада» врезалась в припаркованную иномарку

В Орловской области «Лада» врезалась в припаркованную иномарку

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02.08.2019

Не обошлось без пострадавших.

Авария произошла 1 августа около 14 часов в окрестностях Орла на трассе «Крым» на 431 километре.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель ВАЗ-21124 допустил наезд на Peugeot. При этом иномарка не двигалась, а стояла.

Пострадали пассажиры автомобилей — двое немолодых мужчин (1957 и 1943 годов рождения). Однако госпитализация им не понадобилась. Медицинскую помощь оказали на месте.

Теги:ОрёлОрловская область

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