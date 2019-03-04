В Орловской области «Лада» столкнулась с фурой, погиб один человек
04.03.2019
ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» в районе 117 километра (на территории Ливенского района) 3 марта около 15 часов.
39-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком DAF.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров (22-летний мужчина и 21-летняя женщина) получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Ещё один пассажир «Лады» (26-летний мужчина) также получил травмы и, уже находясь в медицинском учреждении, скончался. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.
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