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В Орловской области «Лада» столкнулась с фурой, погиб один человек

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04.03.2019

ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» в районе 117 километра (на территории Ливенского района) 3 марта около 15 часов.

39-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Калина», выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком DAF.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров (22-летний мужчина и 21-летняя женщина) получили травмы. Сейчас они находятся в больнице. Ещё один пассажир «Лады» (26-летний мужчина) также получил травмы и, уже находясь в медицинском учреждении, скончался. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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