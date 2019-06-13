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  3. В Орловской области «Лада» насмерть сбила 11-летнего мальчика

В Орловской области «Лада» насмерть сбила 11-летнего мальчика

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13.06.2019

ДТП произошло 12 июня в Малоархангельском районе на мосту через реку Гнилуша. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Мальчик попал под колёса автомобиля ВАЗ-2114, которым управляла 31-летняя женщина. Машина ехала по трассе «Малоархангельск-Архарово-Каменка», ребёнок шёл вдоль проезжей части.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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