В Орловской области «Лада» насмерть сбила 11-летнего мальчика
13.06.2019
ДТП произошло 12 июня в Малоархангельском районе на мосту через реку Гнилуша. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Мальчик попал под колёса автомобиля ВАЗ-2114, которым управляла 31-летняя женщина. Машина ехала по трассе «Малоархангельск-Архарово-Каменка», ребёнок шёл вдоль проезжей части.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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