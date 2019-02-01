В Орловской области курятину выдавали за свинину

Несколько фактов «подлога» удалось установить «Центральной научно-методическая ветеринарной лаборатории». Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Специалисты исследовали 11 проб мясной продукции. ДНК курицы выявили в двух пробах свиного фарша, в одной пробе свиных консервов и в одной пробе вареной колбасы из свиного мяса.

В то же время ДНК свиньи нашли в одной пробе пельменей из птичьего мяса.

Как пояснили в лаборатории, присутствие курятины в свинине чаще всего объясняется попыткой производителей сократить расходы, выдавая более дешёвое мясо за более дорогое. Обратная ситуация может быть связана с неэффективным контролем качества при производстве продукции.