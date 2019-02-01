В Орловской области курятину выдавали за свинину
31.01.2019
Несколько фактов «подлога» удалось установить «Центральной научно-методическая ветеринарной лаборатории». Об этом сообщает «Вечерний Орёл».
Специалисты исследовали 11 проб мясной продукции. ДНК курицы выявили в двух пробах свиного фарша, в одной пробе свиных консервов и в одной пробе вареной колбасы из свиного мяса.
В то же время ДНК свиньи нашли в одной пробе пельменей из птичьего мяса.
Как пояснили в лаборатории, присутствие курятины в свинине чаще всего объясняется попыткой производителей сократить расходы, выдавая более дешёвое мясо за более дорогое. Обратная ситуация может быть связана с неэффективным контролем качества при производстве продукции.
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