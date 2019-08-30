В Орловской области коррупцию рассмотрят «под микроскопом»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ «О проведении социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Орловской области».

Согласно документу, в нашем регионе будут ежегодно проводиться социологические исследования на эту тему. Необходимые средства возьмут из региональной казны. Данная статья расходов будет закладываться в бюджете Орловской области заранее при составлении финансового плана на очередной будущий год.

Исследования проведут в рамках исполнения президентского «Национального плана противодействия коррупции». Для этого специалисты используют методику, утверждённую федеральным правительством.

Контроль за исполнением указа возложен на первого заместителя губернатора Орловской области Вадима Соколова.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в первой половине этого года в нашем регионе суды вынесли 11 обвинительных приговоров за совершение коррупционных преступлений в отношении 16 человек. В их числе — двое глав муниципальных образований, двое сотрудников правоохранительных органов, один сотрудник Управления ФСИН по Орловской области и четверо руководителей различных учреждений.