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Орел30.08.2019 Пятница 17:04
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В Орловской области коррупцию рассмотрят «под микроскопом»

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30.08.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ «О проведении социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Орловской области».

Согласно документу, в нашем регионе будут ежегодно проводиться социологические исследования на эту тему. Необходимые средства возьмут из региональной казны. Данная статья расходов будет закладываться в бюджете Орловской области заранее при составлении финансового плана на очередной будущий год.

Исследования проведут в рамках исполнения президентского «Национального плана противодействия коррупции». Для этого специалисты используют методику, утверждённую федеральным правительством.

Контроль за исполнением указа возложен на первого заместителя губернатора Орловской области Вадима Соколова.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в первой половине этого года в нашем регионе суды вынесли 11 обвинительных приговоров за совершение коррупционных преступлений в отношении 16 человек. В их числе — двое глав муниципальных образований, двое сотрудников правоохранительных органов, один сотрудник Управления ФСИН по Орловской области и четверо руководителей различных учреждений.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковкоррупцияопросы

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