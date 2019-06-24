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В Орловской области коллекторы поплатились за навязчивость

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24.06.2019

Арбитражный суд Орловской области оштрафовал коллекторскую организацию на 100 тысяч рублей. Причиной стала слишком навязчивая деятельность коллекторов. Об этом сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

В ФССП обратились жители Орла, задолжавшие средства микрокредитной организации. Они рассказали, что коллекторы постоянно звонят им, а также присылают СМС. В ряде случаев коллекторы, общаясь с должниками, не представлялись, а также не предупреждали собеседников о том, что записывают разговоры.

Приставы составили в отношении коллекторской организации протоколы об административных правонарушениях, после чего арбитраж вынес своё решение.

Теги:ОрёлОрловская область

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