В Орловской области коллекторы поплатились за навязчивость

Арбитражный суд Орловской области оштрафовал коллекторскую организацию на 100 тысяч рублей. Причиной стала слишком навязчивая деятельность коллекторов. Об этом сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

В ФССП обратились жители Орла, задолжавшие средства микрокредитной организации. Они рассказали, что коллекторы постоянно звонят им, а также присылают СМС. В ряде случаев коллекторы, общаясь с должниками, не представлялись, а также не предупреждали собеседников о том, что записывают разговоры.

Приставы составили в отношении коллекторской организации протоколы об административных правонарушениях, после чего арбитраж вынес своё решение.