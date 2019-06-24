В Орловской области коллекторы поплатились за навязчивость
24.06.2019
Арбитражный суд Орловской области оштрафовал коллекторскую организацию на 100 тысяч рублей. Причиной стала слишком навязчивая деятельность коллекторов. Об этом сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.
В ФССП обратились жители Орла, задолжавшие средства микрокредитной организации. Они рассказали, что коллекторы постоянно звонят им, а также присылают СМС. В ряде случаев коллекторы, общаясь с должниками, не представлялись, а также не предупреждали собеседников о том, что записывают разговоры.
Приставы составили в отношении коллекторской организации протоколы об административных правонарушениях, после чего арбитраж вынес своё решение.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55477
Другие новости раздела
$ USD63.1295(-0.26)22.06
€ EUR71.349(-0.2)22.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?