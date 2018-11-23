В Орловской области изъяли 11 с половиной килограммов конопли
23.11.2018
Это случилось в одной из деревень Свердловского района. Общий вес изъятого составил примерно 11 с половиной килограммов.
Высушенное растение хранилось на чердаках хозяйственных построек личного подворья. В Управлении МВД сообщают, что местный житель вырастил коноплю рядом со своим участком для личного употребления.
В связи с этим заведено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
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