В Орловской области изъяли 11 с половиной килограммов конопли

Это случилось в одной из деревень Свердловского района. Общий вес изъятого составил примерно 11 с половиной килограммов.

Высушенное растение хранилось на чердаках хозяйственных построек личного подворья. В Управлении МВД сообщают, что местный житель вырастил коноплю рядом со своим участком для личного употребления.

В связи с этим заведено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».