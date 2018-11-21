Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.11.2018 Среда 13:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области изобрели передвижной бассейн

В Орловской области изобрели передвижной бассейн

Версия для печати

21.11.2018

Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Новинку разработали в Ливнах в Центре творческого развития имени Николая Поликарпова.

Вместимость бассейна составляет 3 с половиной тонны воды.

Цель изобретения — помочь местным судомоделистам с проведением публичных выступлений. Предполагается, что в бассейне будут плавать не люди, а модели кораблей.

У мобильного бассейна нет жёсткого дна, поэтому он быстро устанавливается на любой более-менее подходящей поверхности. Благодаря тому, что он полностью разбирается на мелкие части, бассейн легко транспортировать.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьизобретение

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50759

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.11.2018

В Орловской области лис и енотов привили от бешенства

21.11.2018

В Орле городские власти проверяют интенсивность движения маршруток в вечернее время

21.11.2018

Пара из Орловской области приняла участие в телешоу «Четыре свадьбы»

21.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Международном форуме «Транспорт России»

21.11.2018

Орловский депутат записал видеообращение к прокурору области в связи со спорным «дорожным» вопросом

$ USD65.9485(+0.36)22.11
€ EUR75.1483(-0.03)22.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online