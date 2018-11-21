В Орловской области изобрели передвижной бассейн

Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Новинку разработали в Ливнах в Центре творческого развития имени Николая Поликарпова.

Вместимость бассейна составляет 3 с половиной тонны воды.

Цель изобретения — помочь местным судомоделистам с проведением публичных выступлений. Предполагается, что в бассейне будут плавать не люди, а модели кораблей.

У мобильного бассейна нет жёсткого дна, поэтому он быстро устанавливается на любой более-менее подходящей поверхности. Благодаря тому, что он полностью разбирается на мелкие части, бассейн легко транспортировать.