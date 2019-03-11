В Орловской области избирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты
11.03.2019
Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований состоятся 14 апреля этого года. В Орловской области они пройдут в Болховском, Залегощенском, Ливенском, Мценском, Покровском и Троснянском районах.
Планируется избрать 20 депутатов. «Конкурс» составит примерно 3 человека на 1 мандат.
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