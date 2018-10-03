Накануне в Орловской области из-за проблем с электропроводкой сгорела хозяйственная постройка.

ЧП случилось в посёлке Хомутово.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы примерно в 22 часа. На момент прибытия пожарных кровля строения горела открытым пламенем.

В итоге она выгорела на площади девять квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.