В Орловской области из-за проблем с электропроводкой сгорела хозяйственная постройка
03.10.2018
Накануне в Орловской области из-за проблем с электропроводкой сгорела хозяйственная постройка.
ЧП случилось в посёлке Хомутово.
Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы примерно в 22 часа. На момент прибытия пожарных кровля строения горела открытым пламенем.
В итоге она выгорела на площади девять квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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