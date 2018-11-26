В Орловской области из-за пожара промокли пять тонн семечек
26.11.2018
ЧП произошло в Нарышкино в субботу вечером. Загорелась зерносушилка. По предварительной версии Управлении МЧС, в помещении произошло самовозгорание пыли. Результатом стал пожар.
В процессе борьбы с огнём сотрудники МЧС были вынуждены залить водой пять тонн семян подсолнечника. Также в помещении закоптились стены. Однако конструкция сушилки уцелела.
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