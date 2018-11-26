В Орловской области из-за пожара промокли пять тонн семечек

ЧП произошло в Нарышкино в субботу вечером. Загорелась зерносушилка. По предварительной версии Управлении МЧС, в помещении произошло самовозгорание пыли. Результатом стал пожар.

В процессе борьбы с огнём сотрудники МЧС были вынуждены залить водой пять тонн семян подсолнечника. Также в помещении закоптились стены. Однако конструкция сушилки уцелела.