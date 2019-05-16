В Орловской области из-за попадания молнии в газопровод отключили от газа 19 населённых пунктов

Инцидент произошёл в Ливенском районе в деревне Росстани этой ночью. Такую информацию сообщает «Орёлград».

После удара молнии газопровод загорелся. Возгорание ликвидировали, однако аварийные работы на данном участке продолжаются.

Газоснабжение планируется восстановить в полном объёме к вечеру сегодняшнего дня.