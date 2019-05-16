В Орловской области из-за попадания молнии в газопровод отключили от газа 19 населённых пунктов
15.05.2019
Инцидент произошёл в Ливенском районе в деревне Росстани этой ночью. Такую информацию сообщает «Орёлград».
После удара молнии газопровод загорелся. Возгорание ликвидировали, однако аварийные работы на данном участке продолжаются.
Газоснабжение планируется восстановить в полном объёме к вечеру сегодняшнего дня.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54611
Другие новости раздела
16.05.2019
Администрация Орла опубликовала список аварийных домов, которые расселят в этом и следующем годах
16.05.2019
В Ливнах по финансовым причинам приостановлено действие программы «Доступная среда» на 2019 год
16.05.2019
Представитель Орловской области принял участие в Московском академическом экономическом форуме
$ USD64.5598(-0.29)17.05
€ EUR72.3651(-0.32)17.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?