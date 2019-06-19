В Орловской области из колонии строгого режима исчез заключённый
19.06.2019
ЧП случилось в колонии строгого режима № 2, расположенной в городе Ливны. Об этом информирует «Российская газета».
Как пояснили в Управлении ФСИН по Орловской области, исчезнувший мужчина, как проявивший себя с положительной стороны, мог выходить из исправительного учреждения без конвоя. 16 июня заключённый работал на хозяйственном дворе. К назначенному сроку мужчина не вернулся в жилую зону.
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