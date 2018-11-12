В Орловской области ищут пропавшую 44-хлетнюю женщину
12.11.2018
Она может находиться в Орле или Мценске. Также женщину ищут в Туле.
Елена Евгеньевна Рогова (Овсянникова) пропала 3 ноября.
На момент исчезновения Рогова была одета в тёмно-синюю куртку и синие джинсы на пуговицах, обута в чёрные кроссовки с розовой окантовкой.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: небольшая родинка на шее.
Всех, кто может сообщить полезную информацию, просят звонить на горячую линию движения «Лиза Алерт»
Короткая ссылка obl1.ru/~/50463
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