В Орловской области ищут пропавшую 44-хлетнюю женщину

Она может находиться в Орле или Мценске. Также женщину ищут в Туле.

Елена Евгеньевна Рогова (Овсянникова) пропала 3 ноября.

На момент исчезновения Рогова была одета в тёмно-синюю куртку и синие джинсы на пуговицах, обута в чёрные кроссовки с розовой окантовкой.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: небольшая родинка на шее.