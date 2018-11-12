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Орел12.11.2018 Понедельник 14:52
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В Орловской области ищут пропавшую 44-хлетнюю женщину

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12.11.2018

Она может находиться в Орле или Мценске. Также женщину ищут в Туле.

Елена Евгеньевна Рогова (Овсянникова) пропала 3 ноября.

На момент исчезновения Рогова была одета в тёмно-синюю куртку и синие джинсы на пуговицах, обута в чёрные кроссовки с розовой окантовкой.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: небольшая родинка на шее.

Всех, кто может сообщить полезную информацию, просят звонить на горячую линию движения «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или в полицию на номера 02 или 102.

рогова

Теги:ОрёлОрловская областьОрелволонтёрыпоиск людей

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