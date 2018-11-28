В Орловской области ищут девочку из кромской школы-интерната
28.11.2018
О розыске объявил отряд «Путеводная звезда».
Элеонора Валерьевна Серёгина (2002 г. р.) самовольно покинула учебное заведение 26 ноября.
Девочка может находиться в Орле.
Волонтёры просят сообщать полезную информацию на телефон
Короткая ссылка obl1.ru/~/51002
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В следующем году ТПП Орла, кроме трамваев и троллейбусов, выпустит на маршруты ещё и автобусы
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