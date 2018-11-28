Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2018 Среда 18:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области ищут девочку из кромской школы-интерната

В Орловской области ищут девочку из кромской школы-интерната

Версия для печати

28.11.2018

О розыске объявил отряд «Путеводная звезда».

Элеонора Валерьевна Серёгина (2002 г. р.) самовольно покинула учебное заведение 26 ноября.

Девочка может находиться в Орле.

Волонтёры просят сообщать полезную информацию на телефон 8-920-800-99-88 или 112.

123

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпоиск людей

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/51002

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2018

В следующем году ТПП Орла, кроме трамваев и троллейбусов, выпустит на маршруты ещё и автобусы

28.11.2018

В Орловскую область из Канады прибыли 20 племенных хряков

28.11.2018

Орловцы собирают средства для 12-тилетней девочки с сахарным диабетом 1 типа

28.11.2018

Администрация Орла отказалась принимать дорожный ремонт на нескольких улицах

28.11.2018

Управление МЧС по Орловской области проверило толщину молодого льда

$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online