В Орловской области ИП обязали убрать забор у пруда
15.02.2019
Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.
Предметом конфликта стал пруд на ручье Алёшня, расположенный в Залегощенском районе рядом с деревней Гусево. Индивидуальный предприниматель огородил его забором длиной около 67 метров. Жители, лишённые доступа к водоёму общего пользования, обратились в прокуратуру.
ИП несколько раз оштрафовали, но он так и не убрал забор. Тогда дело отправили в суд. Районная инстанция встала на сторону жителей. Суд потребовал демонтировать забор, а также домик и хозпостройки, возведённые рядом с прудом.
Предприниматель попытался обжаловать решение в областном суде, однако приговор оставили без изменения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52894
Другие новости раздела
15.02.2019
В Орле прошло шествие «Бессмертного батальона» в честь 30-летия окончания войны в Афганистане
15.02.2019
В Орле тушат дом в Южном переулке
$ USD66.7044(+0.16)16.02
€ EUR75.2492(+0.2)16.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?