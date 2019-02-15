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В Орловской области ИП обязали убрать забор у пруда

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15.02.2019

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Предметом конфликта стал пруд на ручье Алёшня, расположенный в Залегощенском районе рядом с деревней Гусево. Индивидуальный предприниматель огородил его забором длиной около 67 метров. Жители, лишённые доступа к водоёму общего пользования, обратились в прокуратуру.

ИП несколько раз оштрафовали, но он так и не убрал забор. Тогда дело отправили в суд. Районная инстанция встала на сторону жителей. Суд потребовал демонтировать забор, а также домик и хозпостройки, возведённые рядом с прудом.

Предприниматель попытался обжаловать решение в областном суде, однако приговор оставили без изменения.

Теги:ОрёлОрловская областьпрокуратурасудводоёмы

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