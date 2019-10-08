В Орловской области иномарка сбила дошкольника
08.10.2019
Авария случилась 7 октября в 17:00 на трассе «Кромы-Макеево-Кривчиково» на 5-м километре. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, перебегавшего проезжую часть.
Ребёнок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в Детскую областную больницу.
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