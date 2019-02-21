В Орловской области «Губернаторский контроль» изучил ситуацию с маршрутками
21.02.2019
Общественники лично проверили работу автобусов на остановках «Госуниверситет» и «Институт ЗБК». Прежде всего «Губернаторский контроль» интересовали наличие и работа терминалов безналичного расчёта.
В настоящий момент на территории Орла и прилегающих территорий Орловского района действуют 3 системы безналичного приёма оплаты проезда: АО «РИЦ Орловской области», «Штрих-М» и банка «Авангард». Также до конца этого года все перевозчики будут обязаны установить онлайн-кассы.
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